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        Haberler Magazin Edis'in anne ve babası boşandı - Magazin haberleri

        Edis'in anne ve babası boşandı

        Ünlü şarkıcı Edis'in annesi Sevil Görgülü, 40 yıllık eşi Ayhan Görgülü ile boşandıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:57
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          Ünlü şarkıcı Edis'in annesi Sevil ile babası Ayhan Görgülü boşandı.

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          Sevil Görgülü, eşiyle fotoğrafını paylaşarak, ayrılığı duyurdu.

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          Sevil Görgülü; "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

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