Edis, Harbiye turunu tamamladı

HABERTURK.COM

Biletleri günler öncesinde tükenen ve yoğun istek üzerine 3 güne çıkarılan konsere gelenler ilk dakikalardan itibaren coşkuyla eğlendi. 3 gün boyunca Edis’i izleyenler arasında; Emircan İğrek, Çağla Şıkel, Zeynep Bastık, Oğulcan Engin, Tolga Sezgin, Sedef İybar, Berrak Tüzünataç, Pelin Karahan gibi isimler yer aldı.

Dijital efektlerin, ışık ve dans gösterilerine eşlik ettiği şovda Edis’in her şarkısına özel tasarlanan kreatif bir dekor ve dijital ekran görsel bir şölen yaşattı.

"MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUM"

Konserlerinde seyircisiyle zaman zaman sohbet eden Edis, “Burada sizinle olmayı çok seviyorum. İki saat boyunca her şeyi unutuyoruz. Hepimizin üzgün zamanları var ama her zaman inandığım tek bir şey var; müziğin birleştirici gücü.” diyerek hayranlarına seslendi.

3 gün boyunca farklı kostümleriyle dikkat çeken Edis’in aksesuarları da konsere özel olarak seçildi.

Çalışmalarına tüm Türkiye’de devam edecek olan sanatçı, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin sahil kesimlerinde de konser verecek.