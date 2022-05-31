Edis'ten albüm müjdesi

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İstanbul’da uzun bir aradan sonra ilk kez dinleyicileriyle buluşan Edis, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda üç gün üst üste vereceği konser serisine başladı. Edis, kendisini izleyenlerin karşısına birçok sürprizle çıktı. “Sizi çok özlemişim.” diyerek izleyicilerini selamlayan şarkıcı, “Bir buçuk saat boyunca çok eğleneceğiz, her şeyi unutacağız.” dedi.

Konsere "Arıyorum", "Martılar" ve yeni düzenlemesiyle "Nirvana" şarkılarıyla başlayan Edis, ilk parçasından itibaren dev bir hayran korosu eşliğinde tüm şarkılarını söyledi. Edis, "Banane", "Roman", "An", "Benim Ol", "Güzelliğine" gibi şarkılarını gecenin ilk bölümünde seslendirdi.

Edis, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserinde yeni dans koreografileri ve ilk kez akustik olarak seslendirdiği yeni parça düzenlemeleriyle dikkati çekti. Edis, "Duvar", "Pamuk", "Zalim", "Dön Bebeğim", "Armağan", "Zalim", "Vay" ve "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkılarını ise akustik olarak seslendirdi.

ALBÜM MÜJDESİ

Konserin akustik bölümünde sık sık seyircisiyle sohbet eden Edis, “Akustik performans göstermek çok yaptığımız bir şey değil. Daha çok dans performansımla bilinirim ama aslında şarkıcı olduğum slow parçalar da söylemek istedik.” ifadelerini kullandı. 1 Temmuz’da single’ının yayınlanacağını müjdeleyen Edis, sadece slow şarkılardan oluşan bir albüm yapacağını da söyledi.

Elle Style Awards ödül töreninde ‘Yılın Stil Sahibi Müzisyeni’ ödülünü alan Edis, konseri nedeniyle geceye katılamadı.