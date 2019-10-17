Edis, bunun hatırlatılması üzerine “Onunla da davamız var. Ben aptal biri değilim. Aptal biri olmadığım sürece görürsünüz. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Vefasızlık kime göre neye göre. Yargı süreçleri bittiği zaman sevenlerime belki anlatırım” diye konuştu.