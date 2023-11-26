Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal ve Çağla Şıkel'in de aralarında bulunduğu isimler, popçuyu yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığı, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını açıklamışlardı. İmirzalıoğlu ve Kobal, Edis’in doğum günü partisine katıldı.