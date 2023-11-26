Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edis 32 oldu: Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan fotoğraf geldi - Magazin haberleri

        Edis'in 32'nci yaş kutlaması

        Edis, 32'nci yaşını erken bir doğum günü partisi ile kutladı. Partiye ünlüler akın etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          28 Kasım 1990 doğumlu olan şarkıcı Edis, 32'nci yaşını üç gün öncesinden verdiği bir doğum günü partisiyle kutladı.

        • 2

          Popçunun doğum günü partisine pek çok ünlü isim katıldı.

        • 3

          Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal ve Çağla Şıkel'in de aralarında bulunduğu isimler, popçuyu yalnız bırakmadı.

          Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığı, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını açıklamışlardı. İmirzalıoğlu ve Kobal, Edis’in doğum günü partisine katıldı.

        • 4

          Edis - Kıvanç Tatlıtuğ - Kenan İmirzalıoğlu

        • 5

          Umut Eker - Edis - Berrak Tüzünataç

        • 6

          Gonca Vuslateri - Edis

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa