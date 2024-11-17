Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Edirne’de 103 bin makaron ve 29 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi - Güncel haberler

        Edirne’de 103 bin makaron ve 29 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Edirne merkez ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirilirken, 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 00:21 Güncelleme: 17.11.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kaçakçılık operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezi ve Keşan’daki 9 iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 103 bin 950 makaron, 29 bin 60 doldurulmuş sigara, 40 kilogram kıyılmış tütün, 6 sigara sarma makinesi, 1 sigara paketleme makinesi, 186 adet boş sigara kutusu, 28 kesilmiş bandrol ve 1090 kilitli poşet ele geçirildi. Polis, yakalanan 7 şüpheli hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem yaptı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #edirne
        #edirne haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Habertürk Anasayfa