Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 8 bin 300 yıllık geçmişi olan Edirne'nin kurtuluşunun kutlu olmasını diledi.
Edirne'nin Cumhuriyet'in ilanından önceki son 1 asra bakıldığında 4 kez işgal edildiğini anımsatan Gürkan, Türk milletinin başkaldırı, direnme ve mücadele ile vatan topraklarına hep sahip çıktığını ve işgale boyun eğmediğine işaret etti.
Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Gürkan, "Gazi Mustafa Kemal'in arkasına takılan, onunla ölmeye, onunla olmaya ant içmiş tüm milletimiz, kadınıyla, kızanıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Misakımilli'nin her bir köşesinde yiğitçe kendilerini bu kutlu savaşın içerisinde buldular. Mondros ve sonrasında Sevr'le devam eden vatanımızın emperyalistlerce bölünme, parçalanma öyküsü de bu başkaldırıyla sona erdirildi." dedi.
- "Edirneliler devletinin izinden, ülküsünden hiçbir zaman ayrılmamıştır"
Büyük Önder Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan Cumhuriyet'i yaşatmanın Türk milletinin her bir ferdinin görevi olduğunu ifade eden Gürkan, "Edirneliler, bu büyük milletin bir parçası, neferi olmaktan, serhat, sınır kenti olmaktan her zaman onur ve gurur duymuş, devletinin izinden, ülküsünden hiç bir zaman ayrılmamıştır. Bu millet yeri geldiğinde canını, malını, kanını vatan toprakları için feda eden bir millettir." diye konuştu.
Gürkan, Türkiye'yi kim bölmek isterse karşılarında tek vücut olmuş aziz milleti bulacağını, bu vatanı hiçbir zaman hiçbir terör örgütüne böldürmeyeceklerinin sözünü verdiklerini kaydetti.
Törene, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
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