Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

DHA

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında vergi müfettişi ve memurların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; T.B., B.C., Y.A., E.Ç. ve E.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından dün İpsala'daki 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Ö.K. ve A.K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.K. ve A.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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