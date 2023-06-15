Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Dün yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ise tutuklandı

Giriş: 15.06.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında vergi müfettişi ve memurların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; T.B., B.C., Y.A., E.Ç. ve E.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından dün İpsala'daki 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Ö.K. ve A.K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.K. ve A.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Konya'da 12 katlı apartmanda yangın çıktı
Konya'da 12 katlı apartmanda yangın çıktı
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı
Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.