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        Haberler Gündem Güvenlik Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:26
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        Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

        Şüphelilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.

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        #Terör
        #edirne
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