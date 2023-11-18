Edirne'de panelvan ile motosiklet çarpıştı: 2 genç öldü
Edirne'de panelvan araç ile motosikletin çarpıştığı feci kazada motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.
Y.Ç'nin kullandığı panelvan, E.E.A. (18) yönetimindeki motosikletle Demirhanlı köyü yakınlarında çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; sağlık ekibi, E.E.A. ile motosikletteki U.K'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Panelvanın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.