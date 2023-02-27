Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de kız öğrenci, okulda 5 öğrenciyi bıçakladı - Haberler

Edirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı

Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı. Yaralanın öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, Şüpheli kız öğrenci polis merkezine götürüldü

Giriş: 27.02.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de kız öğrenci, okulda 5 öğrenciyi bıçakladı - Haberler
AA

Edirne'de, öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci bıçakla yaralandı.

Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F., bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kars'ta hastanede korkutan yangın
Kars'ta hastanede korkutan yangın
Gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi vurdu
Gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi vurdu
Çeşme'de ağaçlık alanda korkutan yangın
Çeşme'de ağaçlık alanda korkutan yangın
Esenler'de komşuların 'gürültü' kavgası: 1 yaralı
Esenler'de komşuların 'gürültü' kavgası: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.