Dilek kağıtları Tunca Nehri'ne bırakıldı

Dileklerde ortak temenni sağlıklı ve huzurlu bir yaşam oldu.

Etkinlik alanına gelen Roman vatandaşlar ve çok sayıda ziyaretçi, hareketli müzikler eşliğinde dans etti. Dilek ağacına dilekler asılırken, Tunca Nehri'ne de dileklerin yazılı olduğu kağıtlar bırakıldı.

İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜLDÜ

Edirne'de bir organizasyonda ilk kez bu kadar kalabalık gördüğünü anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"120 bin civarında ziyaretçi, Edirne'ye geldi. Bildiğiniz gibi bir yıl önceden oteller zaten doluydu, bunun yanında tüm konaklama birimleri ve misafirhaneler de doldu. Gece binlerce insan Sarayiçi'nde çadırlarda ve araçlarında konakladı. Biz de tabi nelere ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Seneye daha derli toplu bir organizasyon olacak. Ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Tüm konuklarımıza, Edirne'ye tekrar 'hoş geldiniz' diyorum."

Şenliklere İstanbul'dan katılan Bahar Metin ise ilk kez katıldığı şenlikleri çok beğendiğini ifade etti.

Ankara'dan gelen Aylin Yıldız da umut ve temennilerini içeren not kağıdını dilek ağacına astığını belirtti.