EDİP AKBAYRAM SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı, entübe edildi Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan 75 yaşındaki Edip Akbayram, son dakika haberine göre; Edib Akbayram, entübe edildi.

Ailesi ve meslektaşları; hastanede, Edip Akbayram'ın doktorlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Edip Akbayram'ın müziğe tutkusu da çocukluk yıllarında başladı. Akbayram o yıllar için; "Haftalığımdan biriktirdiğim paralarla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gider, eve döndüğümde aynanın karşısında onların taklitlerini yapardım" demişti.

Edip Akbayram, çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da lise yıllarında yaptı. İlk plağını çıkardığı grubun adı 'Siyah Örümcekler'di. Plak da 'Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası' ve 'Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler' başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı. Gaziantep'ten sonra Adana ikinci adresi oldu. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktığı kenttir. Daha sonra burada 'Beyaz Saray' adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.

1968'de liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Fakat müzik ağır bastı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.