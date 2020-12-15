Edenred'den şirketlere yılbaşı için kurumsal hediye kampanyası

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Edenred'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı özel kampanyası kapsamında 15 Kasım 2020 ila 15 Ocak 2021 tarihleri arasında hediye çeki alımı yapan şirketler, bir yandan hediye kazanırken, bir yandan da çalışanlarına ve paydaşlarına gıdadan teknolojiye kadar pek çok farklı kategoride hediye seçeneği imkanı tanıyor.

Şirketler, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yükseltirken kendileri de yılbaşında farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtuluyor ve kampanya dahilinde yüzde 10'a varan kazanç sağlıyor.

Edenred'in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki, çalışanlara Türkiye genelinde 400'e yakın mağazada, 17 markanın giyim, aksesuar ve ayakkabı kategorisinden alışveriş imkanı sunuyor. Şirketler ise her 1.000 liralık hediye çeki alımında 100 liralık hediye çeki kazanıyor.

Elektronik ürünler, mutfak gereçleri, dekorasyon ürünleri, kozmetik, küçük ev aletleri, mücevherat ve güneş gözlüğü gibi pek çok farklı kategoride 15 markanın 2 bini aşkın mağazasından özgürce seçim yapma fırsatı sunan Ticket Compliments Universal Hediye Çeki ise şirketlere her 1.000 liralık alımda 50 liralık hediye çeki kazandırıyor.

- Marketlerde de alışveriş imkanı

Edenred'in Ticket Compliments ailesi üyelerinden Ticket Market Kartı, çalışanlara anlaşmalı üye marketlerde özgürce alışveriş yapma ve QR kod ile temassız ödeme imkanı tanırken, şirketlere ise her 1.000 liralık kart alımında 50 liralık artı yükleme kazandırıyor.

Edenred'in yine market kategorisinde sunduğu kurumsal çözümler arasında yer alan Money Club Pro Kart ile Migros, MigrosJet, 5M Migros, Migros Sanal Market ve Macrocenter'den, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ile de CarrefourSA marketleri ve carrefoursa.com.tr adresinden ister markete giderek ister online olarak alışveriş yapılabiliyor.

Ticket Market Kartı, Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki ve Ticket Compliments Universal Hediye Çeki'nin geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.