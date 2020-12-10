Eczanelerin tüm sağlık ürünü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapay zeka temelli hizmetler geliştiren Novadan isimli yerli girişim, 2 milyon TL yatırım aldı.
Haziran 2020'de faaliyetlerine başlayan girişim, ULS Havayolları Kargo Taşımacılık'ın kurucusu ve ULS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cebrail Karaarslan'dan aldığı son yatırım ile değerlemesini de 4 ayda 10 milyon TL'ye taşımış oldu.
Yatırıma ilişkin konuşan Cebrail Karaarslan, sağlık sektörünü takip ettiklerini ve geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yaptıklarını belirterek, "Özellikle yapay zeka temelli teknolojilerin gelecekte fark yaratacağına inanıyoruz. Novadan'a yatırım yapma kararını alırken, öncelikle bu konuyu dikkate aldık. Novadan, eczacıların ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaca yönelik yapay zeka temelli teknolojik çözümler geliştiriyor" dedi.
Sektörde 15 yılı aşkın tecrübelerinin bulunduğun söyleyen Novadan kurucularından Haki Poyraz ise, "Eczacılık sektöründe yaşanan zorlukları çok iyi biliyorduk ve bunlara yönelik olarak teknoloji odaklı çözümler geliştirmek için yola çıktık. Platformumuz sayesine eczacılar ihtiyaç duydukları sağlık ürünlerine kolayca ulaşabilmenin yanı sıra, eğitim, takas, çoklu arama gibi pazarda öncü hizmetlerden de faydalanabiliyor. Sektörde öncü ve ilk akla gelen platform olma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.
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