Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank: 1-3 (MAÇ SONUCU)
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-1 yenerek 1-0 seride öne geçti.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında VakıfBank, konuk olduğu Eczacıbaşı’ Dynavit'i 3-1 mağlup etti.
Cebeci Spor Kompleksi 'nde oynanan mücadelenin ilk setini konuk ekip VakıfBank 19-25 kazanırken, ikinci seti Eczacıbaşı 25-23 alarak beraberliği yakaladı. Üçüncü sette VakıfBank 19-25 üstünlükle skoru 2-1’e getirdi. Son sette rakibine fırsat tanımayan VakıfBank mücadeleyi 3-1 kazandı.
İkinci maç 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. İki karşılaşmanın sonunda 1-1 eşitlik olması halinde 3’üncü müsabaka 14 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek.
İki takım son olarak Kupa Volley'de karşı karşıya gelmiş ve Turuncu-beyazlı ekip bu mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.
SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Erol Akbulut, İbrahim Acar
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak, Naz, Stevanovic, Boden, Simge(Gray, Hande, Beyza, Rlif)
VAKIFBANK: Cansu, Markova, Deniz, Ayça, Van Ryk, Bosetti, Zehra (Frantti, Derya, Cansu, Yuan)
SETLER: 19-25, 25-23, 19-25,
SÜRE: 2 saat 5 dakika