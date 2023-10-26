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İstanbul'un Şişli ilçesinde eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldüren sanık Kadir Keleş hakkında mütalaa açıklandı, istenen ceza belli oldu.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları ile maktulün babası müşteki Ömer Baran katıldı. Savunma yapan sanık Kadir Keleş, maktulün kendisini aşağıladığını ve alay ettiğini, anlatamayacağı şekilde kendisiyle konuştuğunu söyledi.

"KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM" Tacizlerin boyutunun arttığını öne süren sanık Keleş, "Onunla muhatap olmamak için gelen ilaç siparişlerini başka eczanelerden almaya başladım. Ona 'Ben kapıcıyım, benimle uğraşma' dedim. Durumumu izah ettim. Olay ramazanda oldu, oruçluydum. Bütün gün çalışmıştım, iftara dakikalar kalmıştı. Pide almak için evden çıktığımda oradan geçerken bana laf attı. Defalarca bana bulaşma dedim. En son küfür işitince kan beynime sıçradı. Evimden ruhsatsız silahımı aldım. Eczaneye dönüp maktulü korkutmak amacıyla ateş ettim. Kendimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

KABZAYLA KAFASINA VURDUĞU ANLATILDI Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Keleş'in olaydan önce söz konusu eczanede maktulle tartışarak kavga ettiğini ve bu nedenle sinirlendiğini belirterek, evinden aldığı ruhsatsız silahıyla maktule 2 el ateş eden sanığın kabzayla maktulün kafasına vurup olay yerinden kaçtığını aktardı.

2 SUÇTAN CEZA TALEP EDİLDİ Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, maktulün vücuduna isabet eden 2 mermi nedeniyle omur ve kot kırığına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği anlatılarak, sanığın "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA İÇİN SÜRE Söz alan sanık Keleş, "Olay böyle olmasaydı, benim üzerime gelmeseydi şeref ve namusumla oynamasaydı neden böyle bir şey yapayım?" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE "MÜEBBET" TALEP EDİLİYOR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gökhan Baran'ın sanık Kadir Keleş'e yönelik aşağılayıcı konuşmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu belirtiliyor. Sanık Keleş'in beyanına göre, 4 Nisan'da Şişli'de, aralarında sözlü münakaşa geçmesinin ardından evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığı ve Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczaneye geldiği anlatılan iddianamede, sanığın burada maktule iki el ateş ettiği kaydediliyor. İddianamede, sanık Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi talep ediliyor. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.