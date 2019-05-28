Ecrin bebek olayı Türkiye'nin kanını dondurdu. Müge Anlı'da 22 gün boyunca her yerde aranan 1,5 yaşındaki talihsiz Ecrin Kurnaz'dan kan donduran haber geldi. Savcılık, Ecrin'in ölümüyle ilgili "Hayvani müdahale olduğu tespit" dedi. İşte Ecrin bebek ile ilgili son dakika detaylar...

ECRİN NASIL ÖLDÜ?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın 20 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı. Evin çevresinde başlatılan aramalar belirli bir düzen içerisinde geniş alana yayıldı. Arama-kurtarma çalışmasında görevlendirilen kadavra köpeği Abrek'in evin 75 metre yakınında tepki vermesi üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi. Savcının gözetiminde sürdürülen kazı çalışmalarından da sonuç alınamazken, üç ayrı bölgeden analiz edilmek üzere toprak numuneleri alınarak açılan bölge kapatıldı.

ECRİN'İN ÜVEY AMCASI ÖZKAN KURNAZ: ECRİN'İ KURT ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Mayıs tarihli yayınında Müge Anlı Ecrin'in ölüm haberini duyurmasının ardından yayına baş şüpheli olarak görünen 19 yaşındaki üvey amcası Özkan Kurnaz'da katıldı. Kurnaz, Ecrin'i kurtların öldürebileceğini iddia etti.

ECRİN'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN KAN DONDURAN DETAYLAR

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

ECRİN'İN KATİLİ KİM?

Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, “Kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bize söylendi. Ben kendim görmedim. Çok üzgünüm. Adli Tıp’a gönderildiğini söylediler bana. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir sonuca ulaşılır. Ecrin olabileceğini söylediler ama daha net belli değil. Başka birisi olabilir, Ecrin olabilir. Ecrin değil de demiyoruz Ecrin de demiyoruz. Bugün de arama yapıldı. Araştırma yaptılar. Ayakkabı ve üzerindeki kıyafetin fotoğrafını gösterdiler. Ayakkabısını zaten bir kere görmüştüm. Ayakkabısı ışıklıydı. Kazak gördüğüm kadarıyla üzerindeki aynı onun Ecrin’in. Diğer parçası burada. Annesi babası İstanbul’da yolda geliyorlar. Cinayet de olabilir, kurt da yemiş olabilir, birisi götürmüş de olabilir henüz bir bilgim yok" dedi.

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz ise, “Çocuğumun evin yanından kaybolduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Çok kötüyüm. Ayakkabısı ile kıyafetinin fotoğrafını gösterdiler. Akşam duyunca sesim soluğum gitti. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah’ından bulsun. Yavrudan ne istediniz Kolumu kanadımı kırdınız ciğerlerimi söktünüz" diye konuştu.

ECRİN'DEN SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

Talihsiz Ecrin'in ölümüyle ilgili şuana kadar gözaltına alınan kimse olmadı. Ecrin Kurnaz’ın ailesi dere yatağında bulunan ve incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası ve kemiklerle ilgili gelecek sonucu bekliyor.