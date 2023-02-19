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Ecem Erkek'ten duygulandıran mesaj: Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay - Deprem haberleri

Ecem Erkek: Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Türkiye'yi yasa boğan felaket sonrasında bölgeye giden Ecem Erkek, üzüntüsünü "Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay" sözleriyle dile getirdi

Giriş: 19.02.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ünlü isimler de deprem sonrası seferber oldu.

  • Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan oyuncu Ecem Erkek de depremzedeler için kolları sıvadı.

  • Ecem Erkek, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti. Soluğu Hatay'da alan oyuncu, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı oldu.

  • "ŞEHRİN ORTASINDA TAM DA BÖYLE BİR ATEŞ VAR"

    Yaşadığı üzüntüyü, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getiren Ecem Erkek, şu ifadeleri kullandı: Şehrin ortasında tam da böyle bir ateş var. Küllenmesi zor, uzunca bir süre yanacak ve yakacak belli. Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay... İsterdim ki ayrıldığımda aklımda sadece o usulca süzülüp giden asi nehri kalsın... Saatlerce yediğim müthiş yemekleri, o yemekleri yapan güzel insanları anlatayım... Ama şimdi aklımda kalan seninle ilgili tek şey yalnızlığın. Çok üzgünüm.

    Fotoğraflar: Instagram, AA

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