"ŞEHRİN ORTASINDA TAM DA BÖYLE BİR ATEŞ VAR"

Yaşadığı üzüntüyü, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getiren Ecem Erkek, şu ifadeleri kullandı: Şehrin ortasında tam da böyle bir ateş var. Küllenmesi zor, uzunca bir süre yanacak ve yakacak belli. Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay... İsterdim ki ayrıldığımda aklımda sadece o usulca süzülüp giden asi nehri kalsın... Saatlerce yediğim müthiş yemekleri, o yemekleri yapan güzel insanları anlatayım... Ama şimdi aklımda kalan seninle ilgili tek şey yalnızlığın. Çok üzgünüm.

Fotoğraflar: Instagram, AA