'Toplantıya yetişmeye çalışıyorum'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski manken Ece Sükan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Sportif tarzıyla dikkat çeken Sükan, muhabirlerin, "Nasılsınız?" sorusuna "Gerçekten çok iyiyim. Trafik vardı. Bir toplantı var, oraya yetişmeye çalışıyorum." dedi.