Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir erkek arkadaşı ile sokakta yürüyen manken Ece Sükan, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yanındaki beyfendinin arkadaşı olduğunu söyleyen Sükan, bir süredir aşk yaşadığı sosyetik sevgilisi Uğur Güven ile ayrıldıklarını söyledi.