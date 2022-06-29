"DUYGULARIMI KELİMELERLE İFADE ETMEM İMKANSIZ"

Seçkin, daha sonra eşine şu sözlerle seslendi:

Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, etrafındaki herkesin gözlerinin içinin gülmesine sebep olan adam... Seni ve duygularımı kelimelerle ifade etmem imkansız. Beni ve hayatı her gün daha da güzelleştirdiğin için sana minnettarım. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin ve iyi ki biz olduk. Seni seviyorum.