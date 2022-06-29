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Ece Seçkin'den eşi Çağrı Terlemez'e: İyi ki biz olduk! - Magazin haberleri

Ece Seçkin'den eşi Çağrı Terlemez'e: İyi ki biz olduk!

Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez'in doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı eşine "Kurt bakışlım, ömrüm iyi ki doğdun, iyi ki biz olduk" sözleriyle seslendi

29.06.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015'ten beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenmişti. Terlemez ile mutlu birlikteliği süren Seçkin, eşinin yeni yaşına özel duygusal bir yazı kaleme aldı.

  • "KURT BAKIŞLIM"

    Eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü popçu, Terlemez için üzerinde "Kurt bakışlım, ömrüm iyi ki doğdun." yazan bir pasta yaptırdı.

  • "DUYGULARIMI KELİMELERLE İFADE ETMEM İMKANSIZ"

    Seçkin, daha sonra eşine şu sözlerle seslendi:

    Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, etrafındaki herkesin gözlerinin içinin gülmesine sebep olan adam... Seni ve duygularımı kelimelerle ifade etmem imkansız. Beni ve hayatı her gün daha da güzelleştirdiğin için sana minnettarım. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin ve iyi ki biz olduk. Seni seviyorum.

  • Çağrı Terlemez de eşinin paylaşımına "Seninle bir yaş daha gençleştim." sözleriyle karşılık verdi.

  • DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

    Öte yandan 16 Eylül 2021'de evlenen Seçkin ve Terlemez'in düğününe ünlü isimler katılmıştı. Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Derya Uluğ, İrem Derici, Esra Erol, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, Danla Bilic ve Merve Özbey, yakın dostlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

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