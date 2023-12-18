Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
İstanbul Pendik ve Kocaeli´nde, eşi Mehmet Bilir´e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli 15 Aralık'ta, eşi Mehmet Bilir´e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
SUÇA AZMETTİRMEKTEN GÖZALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre cep telefonları ve diğer dijital materyaller incelemeye alınırken, Ece Ronay’ın Kocaeli ve İstanbul’daki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma derinleştirildi.
CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINMIŞTI
Ronay ve şüphelilere ait el konulan cep telefonları ve diğer dijital materyaller Siber Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek incelenmeye alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.