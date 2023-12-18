Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli 15 Aralık'ta, eşi Mehmet Bilir´e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

SUÇA AZMETTİRMEKTEN GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre cep telefonları ve diğer dijital materyaller incelemeye alınırken, Ece Ronay’ın Kocaeli ve İstanbul’daki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma derinleştirildi.