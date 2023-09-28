Ece Ronay'ın avukatı konuştu: Hakkımızı yargı üzerinden almak istiyoruz

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI



Ece Ronay’ın avukatı Oğuzhan Yeni, konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını söyledi. Avukat Yeni, “Ece Ronay, aylar öncesinde anlaşmalı olarak tek celsede eşiyle boşanmıştır. Müvekkil boşanmasına rağmen halen eski eşinden tehditler almaktadır. Koruma kararı olmasına rağmen müvekkilin eski eşi koruma kararını ihlal etmiştir. Ece Ronay’ın iş yerine gelerek, şiddet uygulamıştır. Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlattık. Tarafların küçük bir çocukları olduğunu unutmadan hakkımızı sosyal medya üzerinden değil, yargı üzerinden almak istiyoruz” şeklinde konuştu.