Ece Ronay'ın avukatı konuştu: Hakkımızı yargı üzerinden almak istiyoruz
Boşandığı eşinden tehditler aldığını ve şiddet gördüğünü belirten Ece Ronay'ın avukatı Oğuzhan Yeni, "Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlattık. Tarafların küçük bir çocukları olduğunu unutmadan hakkımızı sosyal medya üzerinden değil, yargı üzerinden almak istiyoruz" dedi
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Ece Ronay ile Mehmet Bilir 31 Mayıs 2023'te boşandı.
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Ece Ronay, şiddete uğradığı iddiasıyla 16 Ağustos 2023'te Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eski eşi hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ronay, sosyal medya hesabından da eski eşi tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaştı.
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"LÜTFEN BANA YARDIM EDİN"
Ece Ronay, "Bir ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" ifadelerini kullandı.
Ronay, ardından, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" dedi.
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ADLİ SÜREÇ BAŞLADI
Ece Ronay’ın avukatı Oğuzhan Yeni, konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını söyledi. Avukat Yeni, “Ece Ronay, aylar öncesinde anlaşmalı olarak tek celsede eşiyle boşanmıştır. Müvekkil boşanmasına rağmen halen eski eşinden tehditler almaktadır. Koruma kararı olmasına rağmen müvekkilin eski eşi koruma kararını ihlal etmiştir. Ece Ronay’ın iş yerine gelerek, şiddet uygulamıştır. Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlattık. Tarafların küçük bir çocukları olduğunu unutmadan hakkımızı sosyal medya üzerinden değil, yargı üzerinden almak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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"KARARI YARGI VERECEK"
Mehmet Bilir’in koruma kararını ihlal ettiği için hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini söyleyen Yeni, “Koruma kararından sonra iş yerine gelen eski eş şiddet uyguladı. Yaptırımlar var. Bununla ilgili karar mercii biz değiliz, yargı kararı verecektir. Artık konu yargıda” açıklamasında bulundu.
Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram