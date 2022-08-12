'Üçüncü kişinin yorum yapması doğru değil!'

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başrolünde genç oyuncu Ecrin Su Çoban'ın yer aldığı "Masal Şatosu: Gizemli Misafir" için önceki akşam gala gerçekleştirildi. Davette yer alan ünlü isimler arasında şarkıcı Ece Mumay da vardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mumay, daha önce bir polemik yaşadığı meslektaşı Gökhan Türkmen'in Aleyna Tilki'nin Selda Bağcan'ın sahnesine çıkmasını eleştirmesi hakkında konuştu.

"DOĞRU DEĞİL!"

24 yaşındaki şarkıcı, "Selda Bağcan çok büyük bir isim. O takdir edip öyle bir şey yapmayı uygun gördüyse, uygundur bence. Bir üçüncü kişinin buna yorum yapması çok doğru değil!" dedi.

Ece Mumay, muhabirlerin "Sizce Gökhan Türkmen bu polemikleri çıkararak PR mı yapıyor?" sorusuna ise "Onu söylemek bana düşmez. Selda Bağcan hakkında kimsenin yorum yapma hakkı yoksa benim de onun hakkında yorum yapma hakkım yok." yanıtını verdi.

"ONUN DA BEĞENMESİ İÇİN EKSTRA ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan Gökhan Türkmen, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "Müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar kötü bir şarkı var mı?" sorusuna "Ece Mumay'ın 'Peri' şarkısı..." yanıtını vermişti.

Mumay da Türkmen'in bu cevabının ardından "Herkesin kendi fikri tabii ki. Ben Gökhan Türkmen'in şarkılarını severim. Daha çocukken söyler ve paylaşırdım. O dönemden beri dinliyorum. Bir sonraki şarkıyı onun da beğenmesi için ekstra çalışacağız." şeklinde konuşmuştu.