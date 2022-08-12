'Üçüncü kişinin yorum yapması doğru değil!'

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başrolünde genç oyuncu Ecrin Su Çoban'ın yer aldığı "Masal Şatosu: Gizemli Misafir" için önceki akşam gala gerçekleştirildi. Davette yer alan ünlü isimler arasında şarkıcı Ece Mumay da vardı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mumay, daha önce bir polemik yaşadığı meslektaşı Gökhan Türkmen'in Aleyna Tilki'nin Selda Bağcan'ın sahnesine çıkmasını eleştirmesi hakkında konuştu.
"DOĞRU DEĞİL!"
24 yaşındaki şarkıcı, "Selda Bağcan çok büyük bir isim. O takdir edip öyle bir şey yapmayı uygun gördüyse, uygundur bence. Bir üçüncü kişinin buna yorum yapması çok doğru değil!" dedi.
Ece Mumay, muhabirlerin "Sizce Gökhan Türkmen bu polemikleri çıkararak PR mı yapıyor?" sorusuna ise "Onu söylemek bana düşmez. Selda Bağcan hakkında kimsenin yorum yapma hakkı yoksa benim de onun hakkında yorum yapma hakkım yok." yanıtını verdi.
"ONUN DA BEĞENMESİ İÇİN EKSTRA ÇALIŞACAĞIZ"
Öte yandan Gökhan Türkmen, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "Müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar kötü bir şarkı var mı?" sorusuna "Ece Mumay'ın 'Peri' şarkısı..." yanıtını vermişti.
Mumay da Türkmen'in bu cevabının ardından "Herkesin kendi fikri tabii ki. Ben Gökhan Türkmen'in şarkılarını severim. Daha çocukken söyler ve paylaşırdım. O dönemden beri dinliyorum. Bir sonraki şarkıyı onun da beğenmesi için ekstra çalışacağız." şeklinde konuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!