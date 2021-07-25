Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçtiğimiz ay nikah masasına oturdu.

Balayı için başka bir yeri tercih etmeyen aşıklar, Bodrum tatillerine devam ediyor.