"YETER!"

Eşinin vefatının ardından reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan silen Erken, son paylaşımına bir takipçisinin "Giden gidene, hayat devam ediyor" yorumuna şu yanıtı verdi:

Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!