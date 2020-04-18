Son şarkısı 'Kalmam' 4 haftada yaklaşık 15 milyon kez dinlenerek beğeni toplayan sanatçı Ebru Yaşar, Instagram hesabından canlı yayın açtı. Ebru Yaşar, müzisyen arkadaşları Tarık İster ve Melda Gürbey ile birlikte hayranlarından gelen istekleri seslendirdi.

Şarkıcı, son şarkısı 'Kalmam'ın akustik versiyonunu Bilal Sonses ile hazırladıkları müjdesini de yayında hayranlarına verdi.