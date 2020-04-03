Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. İnsanlar evden dışarı çıkmayarak ve gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyarak tedbir almaya çalışıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, zor günler geçirdiğimiz şu günlerde anlamlı bir yardıma el uzattı.

Yaşar, 500 aileye kuru gıda yardımı yaparak, "Birbirimize destek zamanı ben gıdalarımı ulaştırdım" notuyla paylaştı.

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