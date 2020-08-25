Güzel bir tatil geçirdiğini ifade eden Şallı, "Çocuklar, ablam ve annemle beraber keyifli bir tatil geçirdik. Burada işlerim var. Markayla ilgili olarak görüşmelerim var. İşleri bitirdikten sonra tekrar geri Bodrum'a döneceğiz" açıklamasını yaptı.

Çalışmanın kendisine iyi geldiğini belirten Ebru Şallı, "17 yaşımdan beri çalışıyorum" ifadelerini kullandı.