"EBRU'YU GELİNLİKLE GÖRÜNCE..."

Cedi Osman ise, "Hem yakın dostlarımız hem de ailemiz burada. Her şey çok güzel olsun." dedi. Ünlü basketbolcu, Ebru Şahin'i gelinlikle gördüğü ilk anları da anlattı. Cedi, "Gerçekten bayıldım. O an zaten bir anda gittim. Hiç yoktum o anda. (Gülüyor)" şeklinde sözlerini sürdürmüştü.