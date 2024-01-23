Ebru Şahin: Emine Adalet Pee'yi canlandırmak istiyorum

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NBA'daki gururumuz Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin, Cem Karaca'nın hayat hikâyesinin anlatıldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın galasına katıldı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir dijital platformda yayınlanmaya başlayacak olan, Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı projesinin yayın tarihini heyecan içinde beklediğini dile getiren Şahin, "Siz, bir biyografi filminde kimi canlandırmak istersiniz?" şeklindeki soruya; "Emine Adalet Pee'yi canlandırmak isterim" cevabını verdi.

Ebru Şahin, sürekli olarak ABD'ye gelip gitmenin zor olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi; "Zor oluyor ama kendi dengesizlik içerisinde bir denge yaratıldı bir yandan da güzel oluyor."