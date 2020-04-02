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Tüm dünyaya yayılan salgına karşı gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyan şarkıcı Ebru Polat günlerdir dışarı çıkmıyor.

Karantina günlerinde hemen hemen her anını yayınlayan Polat, bu kez giyinme odasında dans ettiği bir videoyu paylaştı.

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