"Benim sevenlerim asla öyle şeyler konuşmaz. Çünkü benim eşek gibi çalıştığımı çok iyi biliyorlar. Fakat takipçim sayım iki günde iki kat falan arttı ve saçma sapan yorumlar da geliyor. Mesela 'Zengin adam buldu'... Siz beni hiç tanımıyorsunuz. Zenginlik derken? Bende yeterince her şey var. Şu saatten sonra öyle şeylere ihtiyacım mı kalmış? Ben paralı adam kovalayacak biri değilim, saygılı olacaksınız"