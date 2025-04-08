Ebru Gündeş, uzun zamandır gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile görüntülendi

Ebru Gündeş, hayranı olduğu Suriyeli meslektaşı Assala Nasri'nin Dubai'deki konserine katılarak keyifli bir akşam geçirdi. Gündeş'e, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Murat Özdemir de eşlik etti.

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Alara, Ebru Gündeş’in üçüncü evliliği olan Reza Zarrab’dan olan 14 yaşındaki kızı.