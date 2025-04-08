Ebru Gündeş, uzun zamandır gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile görüntülendi
Ebru Gündeş, uzun zamandır gözlerden uzak tuttuğu 14 yaşındaki kızı Alara ve eşi Murat Özdemir ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'nın konserinde görüntülendi
Giriş: 08.04.2025 - 23:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:52
Ebru Gündeş, hayranı olduğu Suriyeli meslektaşı Assala Nasri'nin Dubai'deki konserine katılarak keyifli bir akşam geçirdi. Gündeş'e, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Murat Özdemir de eşlik etti.
Alara, Ebru Gündeş’in üçüncü evliliği olan Reza Zarrab’dan olan 14 yaşındaki kızı.
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