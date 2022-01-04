Şarkısını Mahsun Kırmızıgül'e emanet etti

16 yıl sonra sahnelere dönen Kırmızıgül, sosyal medya hesabından müzisyen dostu Ebru Elver'e şarkısını ona verdiği için teşekkür etti.

Ebru Elver; "Şarkım değerli üstadım, dostum Mahsun Kırmızıgül ile emin ellerde." ifadelerini kullandı.