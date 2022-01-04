16 yıllık aranın ardından rekorla döndü

HABERTURK.COM

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni albümü 'Hoş Geldin' iTunes'da 'En Çok Satın Alınan Albümler' listesinde saatler içinde zirveye yerleşirken, albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube'da 'Trendler' listesine giriş yaptı.

Kırmızıgül, 16 yıllık aradan sonra yeni albümü ”Hoş Geldin” ile son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atmış oldu.