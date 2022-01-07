Ebru Elver'den 'Benim Yolum'

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Ebru Elver, geleneği bozmadı ve “Benim Yolum” adlı şarkısının da prodüktörlüğünü kendi yaptı. Fotoğraflar ve video klip sanatçı Halil Güzel’e ait.

Sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan “Benim Yolum”u müzikseverlere sürpriz olarak armağan eden Elver, tüm günlerini stüdyoda üretimle geçiriyor.

Ebru Elver’in “Benim Yolum” adını verdiği yeni single tüm dijital platformlarda yerini aldı.