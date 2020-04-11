Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski model Ebru Destan, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Kalpli maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Destan, muhabirleri 'sosyal mesafe' konusunda uyardı.

Destan, "Arkadaşlar sosyal mesafemizi koruyalım lütfen. Malum evde çocuklarım var" diyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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