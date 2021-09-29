Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

EBRD'den Türkiye için 500 milyon Euro'luk yeşil fon

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de yeşil enerji yatırımları ile enerji verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği projelerinin desteklenmesi için 500 milyon Euro'luk fon oluşturdu

29.09.2021 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
EBRD'den Türkiye için 500 milyon Euro'luk yeşil fon
HABERTURK.COM / Ajanslar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 500 milyon Euro'luk Yeşil Enerji Finansman Fonu (GEFF) hazırladı.

Finansman programı ile yeşil enerji yatırımlarının yanı sıra enerji verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği projelerinin desteklenmesi hedeflenecek.

Açıklamada hazırlanacak fonun Türkiye'de özel bankalar ve/veya leasing şirketleri üzerinden kullandırılacağı kaydedildi. EBRD'nin konsept değerlendirmesinden geçen projenin nihai onayını 27 Ekim'de vermesi bekleniyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kurdeleli açılış yaptı... Bakın ne için!
Kurdeleli açılış yaptı... Bakın ne için!
'Bunu dizine sar' denildi... Sargıyı açınca dehşete düştü
'Bunu dizine sar' denildi... Sargıyı açınca dehşete düştü
Saç rengini değiştirdi, servet kazanmaya başladı
Saç rengini değiştirdi, servet kazanmaya başladı
Kendini ‘papağan’ sanıyor! Gören şaşırıyor
Kendini ‘papağan’ sanıyor! Gören şaşırıyor
1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
İşte Süper Loto'da 32 Milyon'u kazanan
İşte Süper Loto'da 32 Milyon'u kazanan
Vaka sayıları yükseldi, Bakan uyardı!
Vaka sayıları yükseldi, Bakan uyardı!
Aşkını haykırdı: Kalbim!
Aşkını haykırdı: Kalbim!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.