Ebrar Karakurt'tan Sergen Yalçın'lı poz! "İki efsane bir arada"
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin şampiyonu olan A Milli Kadın Takımı'mızın gözde isimlerinden Ebrar Karakurt, zaferin ardından bir paylaşım yaparak altına: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" notunu düşmüştü. Söyledikleriyle gündem olan Karakurt, son olarak Sergen Yalçın ile çekilmiş pozunu yayınladı.
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Son zamanlarda magazin gündeminde Melisa Döngel ile hakkında aşk dedikoduları çıkan Sergen Yalçın, Filenin Sultanları'nın gözde ismi Ebrar Karakurt ile bir araya geldi. Karakurt, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiler ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt'un Sergen Yalçın ile olan pozu gündem oldu.
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Ebrar Karakurt sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladığı Sergen Yalçın ile pozuna "Hocam olur kendisi" notunu düşüp altına ekledi: "Beşiktaşlıyız Beşiktaş..."
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Ünlü voleybolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı gören sevenlerinden "İki efsane bir arada" yorumları geldi.
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İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımı...
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