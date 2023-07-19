Ebrar Karakurt hakkında yazılan habere kayıtsız kalmadı! Milli voleybolcuya ünlülerden destek yağdı!
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde rakibi Çin'i yenerek şampiyonluk kupasını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ülkeye geri döndü. Takımın gözde oyuncularından Ebrar Karakurt, hakkında çıkan "Milli ayıbımız" haberine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yetenekli oyuncuya ünlülerden de destek mesajı yağdı.
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FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gözde isimlerinden Ebrar Karakurt, kupayı aldıktan sonra sosyal medya hesabından: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" ifadelerini kullanmıştı.
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Yetenekli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bu paylaşımından sonra yapılan "Milli utancımız" başlıklı bir haber sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Karakurt'tan da yanıt gecikmedi.
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Ebrar Karakurt'a ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Karakurt'a destek verenler arasında Ceylan Ertem, Işın Karaca ve Armağan Çağlayangibi isimler de yer aldı.
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Hakkında çıkan haber sonrası Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Karakurt "Uçakta uyurken bile birilerini kudurtuyorum... Benim büyüklük şaka mı?" dedi.
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İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımı...
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