Küresel Covid-19 salgını nedeniyle aileler boş vakitlerini genellikle evde geçirmek zorunda kalıyor. Evden çıkamayan insanlar vakitlerini internete bağlı cihazlarla değerlendiriyor. Çocukların internette daha fazla vakit geçirmesi de ebeveynlerin endişelenmesine yol açıyor.
Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky tarafından yapılan “Dijital Ebeveynlik” araştırmasında Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 48’i çocuklarının hesaplarında şüpheli videolara rastladığını belirtti. Şüpheli bulunan şeyler yalnızca video içerikler değil. Ebeveynler çocukların üye olduğu gruplar ve sayfalara (yüzde 40),iletişim kurduğu kişilere (yüzde 40) ve yaptıkları paylaşımlara (yüzde 28) da şüpheyle yaklaşıyor.
BEŞTE BİRİ SOSYAL MEDYADA ARKADAŞ OLARAK EKLİYOR
Bu veriler, çocukların iyiliği için neler yapılabileceğini araştırma ve müdahale gerekip gerekmediğini anlama ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Ancak tüm ebeveynler bu ihtiyacı paylaşmıyor. Anne babaların yalnızca yüzde 21’i çocuklarıyla bağlantı kurmak için onları sosyal medya üzerinden arkadaş olarak ekliyor. Doğrudan iletişimin yeterli olmadığı durumlarda ebeveynlerin çocuklarının web sayfalarını dikkatle incelemesi gerekebiliyor.
Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, araştırma soruçlarını şöyle değerlendirdi:
“Modern dünyanın değişimine ayak uydurmak ebeveynler için giderek daha da zorlaşıyor. Büyük bir hızla ortaya çıkan eğilimlere yetişemedikleri için çoğunlukla çocuklarından geride kalıyorlar. Ancak bu durumu çocuklarıyla iletişime geçip internet dünyasına dahil olarak aşabilmek mümkün. Çocuğunuzla güven ilişkisi kurmak için konuştuğunuz konu hakkında bilgi sahibi olmanız şart.”
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlar, çocukların dijital hayatına dair yersiz şüphelerden kurtulmak ve onların sosyal medyada daha güvende olmasını sağlamak için şunları öneriyor:
1- Çocukların siber güvenliği konusunda bilgi edinin. Modern eğilimleri, uygulamaları ve tehlikeleri önlemek için atılması gereken adımları (örneğin internette uygulanması gereken temel güvenlik kuralları) öğrenin.
2- Çocuğunuzla iletişim kurun ve aşılmaması gereken sınırlar çizin. Hem gerçek hem de sanal dünyada güvenli yerler belirleyin.
3- Çocuğunuzun internette yaptıklarını izlemek içingüvenlik çözümü kullanın.
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