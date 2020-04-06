EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte EBA TV canlı yayını

EBA TV CANLI YAYIN İZLE 6 NİSAN 2020

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ VE AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (YENİ)

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 30 Mart-03 Nisan ders programı ve yayın akışı...

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA'YA YENİLİKLER GELDİ

Uzaktan eğitimdeki ders materyallerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, sanat, spor ve bilim etkinliklerini de bu haftadan itibaren televizyon yayınlarına ve EBA'ya entegre etti. Bakanlık, çocukların aileleri ile evde yapabilecekleri 40 deney videosu hazırladı.

SORU ÇÖZÜM SAATLERİ GELİYOR

Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor.

Bu süreçte TRT EBA kanallarında sınavlara hazırlanan öğrencilerin hazırlık rutinlerine destek olmak için soru çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.

Bakanlık, velilerin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlık çalışmalarını da sürdürüyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANANLARA ÖZEL EBA AKADEMİK DESTEK

Üniversiteye hazırlık sürecindeki 11. ve 12. sınıfların kullanımı için bir süre önce hizmete alınan EBA Akademik Destek Modülü uzaktan eğitimde öğrenciler tarafından yoğun kullanılıyor. Yapay zekayla güçlendirilen sistem, uzaktan eğitim döneminde özel okul öğrencileri için de ücretsiz erişime açıldı.

TELAFİ EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK

Eğitime verilen ara bittiğinde, okulların eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla hızlandırılmış telafi eğitimleri başlayacak. Bu konuda Destekleme ve Yetiştirme Kursları aktif rol oynayacak. Öğrencilerin yıl sonunda ulaşması beklenen hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak.