23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EBA TV ile Uzaktan eğitim sistemi devam ediyor. Sistematik olarak sınıf düzeylerine göre derslerini eba.gov.tr adresinden uzaktan eğitim sistemi ile TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebiliyor. Peki, EBA yeni şifre alma işlemi nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci girişi 2020...
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020
EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.
EBA ŞİFRE ALMA EKRANI 2020
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
TC Kimlik Numaranı gir.
Bir doğrulama yöntemi seç.
e-Postayı seçtiysen:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
Cep telefonunu seçtiysen:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
Bakan Selçuk, ""Okulların açılmasıyla ilgili Temmuz Ağustos ayı planlaması üzerinde çalışmıyoruz. Eylül-Ekim ayları daha ağır basıyor. Daha çok Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için çalışmamız var. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok" açıklamasında bulundu.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN, NE KADAR SÜRECEK?
Bakan Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır. Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum" demişti.
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