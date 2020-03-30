30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EBA giriş saatleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. EBA saat kaçta açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İlkokullar Her Gün
Uzaktan eğitim sisteminde ilkokul öğrencileri velileriyle birlikte her gün saat 21: 00 ile 24: 00 arasında EBA'ya giriş yapabilecekler. Ortaokul 5'inci sınıflar haftanın 4 günü, günde kendileri için belirlenen 2 saatlik dilimlerde Eba'ya giriş yapacak. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 09: 00 ile 11: 00 saatleri arasında, salı ve cuma günleri de saat 13: 00 ile 15: 00 arasında EBA'yı kullanacaklar. 5'inci sınıf öğrencileri salı, perşembe ve cumartesi günleri EBA'ya giremeyecekler. 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencileri haftanın 5 günü günde 2 saat EBA'dan yararlanabilecekken 6'ncı sınıflar cuma, 7'nci sınıflar ise perşembe günleri EBA'ya giriş yapamayacaklar. Lise Giriş Sınavlarına hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri için ise haftanın 7 günü saat 19: 00 ile 21: 00 aralığında EBA'ya giriş sağlayabilecekler.
11 Ve 12'lere 7 Gün Ayrıldı
Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda ise haftanın 5 günü belli saat aralıklarında, yine tek girişte toplam 2 saat olmak üzere EBA’ ya girmeleri için zaman dilimi ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ise "EBA Akdemik Destek" sayfasını kullanarak faydalanabilecekler. Lise 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri haftanın 7 günü EBA Akademik Destek' ten yine belli saat aralıklarında yaralanabilecekler. Ayrıca hafta içi ve cumartesi saat 21: 00 ile 24: 00 arasında, pazar ise bütün gün 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri "EBA Akademik Destek Ağı" nı kullanabilecekler. Öğretmeler de EBA sistemini her gün, günde 12 saat kullanabilecekler. Girişler akşam saat 21: 00 ile sabah 09.00 arasında yapılabilecek. Pazar günleri ise tüm gün EBA sisteminden yararlanabilecekler.
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