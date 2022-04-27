2022'de 200 bin telefonu yenileyecek

2018 yılında Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan yenilenmiş elektronik cihaz alım satım platformu Easycep, 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 200 bin adet telefonu yenilemeyi hedeflediğini duyurdu. Geçen ay aldığı 11 milyon dolarlık seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan EasyCep’in CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Şirketimizin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarı, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyuyor” dedi.
Kurulduğu günden bu yana geçen 4 yıl içinde lisanslı yenileme merkezinde toplamda 100 bin telefonu yenilediklerini aktaran Özdemir, “2022’de gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar sayesinde 3000 metrekarelik kapalı alanda, 350 kişilik yeni teknisyen kadrosuyla aylık yenileme kapasitemizi 150 bin adede çıkaracağız. Bu yıl sonuna kadar da yaklaşık 200 bin adet telefonu yenilemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
‘PAZAR 2025’TE 1.5 MİLYAR DOLARA ULAŞIR’
Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının henüz 20 milyon dolarlar seviyesinde olduğunu belirten Özdemir, “Bugün için yurtiçindeki yenilenmiş telefon sektörü toplamın, yani telefon sektörünün tamamının yüzde 1’i bile değil. Ancak 2025 yılında yüzde 15’ine ulaşacağını öngörüyoruz. Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da bu oran yüzde 20 ye ulaşmış durumda. Dolayısıyla sektörün büyüklüğünün 2025 yılında 1.5 milyar dolar seviyesine çıkması bekliyoruz” dedi.
2023 İÇİN YURTDIŞI, 2024-2025 İÇİN UNICORN HEDEFİ
EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Orta ve uzun vadede yurtdışına açılmak istiyoruz. 2023 yılı itibariyle bu alandaki ilk adımlarımızı atacağız. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya pazarında olmak istiyoruz. Bu coğrafyalar nüfus açısından oldukça kalabalık. Bu süreci başarıyla tamamlayabilirsek, 2024-2025 yılı gibi ‘unicorn’ olabiliriz.”
‘YENİLENMİŞ CİHAZLARA EN ÇOK 18-34 YAŞ GRUBU BAKIYOR’
Yenilenmiş cep telefonu pazarında kısa vadede hızlı büyüme beklediklerini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:
“Bugüne kadar satışlarımızın yüzde 90’ını cep telefonu oluşturdu. Son zamanlarda tabletlere, bilgisayar ve oyun konsollarına da büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda küçük ev aletleri kategorisine girdik. Web sitemiz üzerinden bugüne kadar en çok sattığımız yenilenmiş cihaz, Apple’ın iPhone 6 modeli oldu. Tüketicilerin renk tercihine baktığımızda iPhone’da en çok uzay grisi, Samsung’da ise siyah renk tercih ediliyor. Web sitemizin ziyaretçilerin önemli bir bölümünü 18-35 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!