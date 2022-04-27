2022'de 200 bin telefonu yenileyecek

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2018 yılında Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan yenilenmiş elektronik cihaz alım satım platformu Easycep, 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 200 bin adet telefonu yenilemeyi hedeflediğini duyurdu. Geçen ay aldığı 11 milyon dolarlık seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan EasyCep’in CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Şirketimizin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarı, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyuyor” dedi.

Kurulduğu günden bu yana geçen 4 yıl içinde lisanslı yenileme merkezinde toplamda 100 bin telefonu yenilediklerini aktaran Özdemir, “2022’de gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar sayesinde 3000 metrekarelik kapalı alanda, 350 kişilik yeni teknisyen kadrosuyla aylık yenileme kapasitemizi 150 bin adede çıkaracağız. Bu yıl sonuna kadar da yaklaşık 200 bin adet telefonu yenilemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

‘PAZAR 2025’TE 1.5 MİLYAR DOLARA ULAŞIR’

Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının henüz 20 milyon dolarlar seviyesinde olduğunu belirten Özdemir, “Bugün için yurtiçindeki yenilenmiş telefon sektörü toplamın, yani telefon sektörünün tamamının yüzde 1’i bile değil. Ancak 2025 yılında yüzde 15’ine ulaşacağını öngörüyoruz. Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da bu oran yüzde 20 ye ulaşmış durumda. Dolayısıyla sektörün büyüklüğünün 2025 yılında 1.5 milyar dolar seviyesine çıkması bekliyoruz” dedi.

2023 İÇİN YURTDIŞI, 2024-2025 İÇİN UNICORN HEDEFİ

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Orta ve uzun vadede yurtdışına açılmak istiyoruz. 2023 yılı itibariyle bu alandaki ilk adımlarımızı atacağız. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya pazarında olmak istiyoruz. Bu coğrafyalar nüfus açısından oldukça kalabalık. Bu süreci başarıyla tamamlayabilirsek, 2024-2025 yılı gibi ‘unicorn’ olabiliriz.”

‘YENİLENMİŞ CİHAZLARA EN ÇOK 18-34 YAŞ GRUBU BAKIYOR’

Yenilenmiş cep telefonu pazarında kısa vadede hızlı büyüme beklediklerini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

“Bugüne kadar satışlarımızın yüzde 90’ını cep telefonu oluşturdu. Son zamanlarda tabletlere, bilgisayar ve oyun konsollarına da büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda küçük ev aletleri kategorisine girdik. Web sitemiz üzerinden bugüne kadar en çok sattığımız yenilenmiş cihaz, Apple’ın iPhone 6 modeli oldu. Tüketicilerin renk tercihine baktığımızda iPhone’da en çok uzay grisi, Samsung’da ise siyah renk tercih ediliyor. Web sitemizin ziyaretçilerin önemli bir bölümünü 18-35 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor.”