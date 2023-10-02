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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun EA SPORTS FC 24: yeni nesil futbol - Teknoloji Haberleri

        Bildiğimiz futbol, bilmediğimiz yönleriyle oyunseverlerin karşısında

        EA SPORTS FC 24, HyperMotionV teknolojisi, Opta tarafından optimize edilen PlayStyles ve geliştirilmiş Frostbite Motoru ile oyun severlere yeni bir futbol oyunu deneyimi sunmak için piyasaya çıktı. İşte eski ismiyle Fifa, yeni ismiyle EA SPORTS FC 24 oyununun özellikleri...

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 02.10.2023 - 07:34 Güncelleme: 02.10.2023 - 07:35
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        EA SPORTS FC 24: yeni nesil futbol
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        Electronic Arts ve Fifa arasında uzun yıllardır süregelen ve geçtiğimiz yıl sona eren lisans anlaşması ile birlikte oyun sektöründe bir devir kapandı. Seri, 1993 yılının sonlarında Sega Mega Drive'da FIFA International Soccer ile başladığında, futbolun dünya yönetim organı olan FIFA'dan resmi bir lisansa sahip ilk oyun serisi olarak karşımıza çıkmıştı.

        Ana seri, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi ek lisanslara da sahip oldu. O dönemde en büyük rakibi Pro Evolution Soccer (PES)'e karşı bu lisans anlaşması ile önemli bir rekabet avantajı elde etmişti.

        Uzun yıllardır Fifa ismi ile bildiğimiz oyun serisine yeni bir soluk geldi ve 2023-2024 sezonunda ünlü oyun serisinin ismi EA Sports FC 24 oldu.

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        YENİ SERİ TÜM PLATFORMLARDA

        Oyunun geliştiricisi Electronic Arts, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını yapan EA SPORTS FC 24'ün dünya çapındaki lansmanını gerçekleştirdi. Merkala beklenen EA SPORTS FC 24 platformlar arası online oyun imkanı ile oyunu hangi platformda oynadığınız fark etmeden diğer FC 24 oyuncularıyla sahaya çıkabilmenize olanak tanıyor. Ancak elbette bu imkânının yalnızca aynı nesil platformlarda, belirli modlarda yer aldığını belirtmek gerekiyor. Çapraz oyun özelliği oyunun Nintendo Switch sürümünde ise mevcut değil.

        "GERÇEKÇİ BİR FUTBOL DENEYİMİ"

        EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Nick Wlodyka, "Bugün, futbolun yeni adresinin hayranlarını EA SPORTS FC ile kulübe katılmaya davet ettiğimiz bir dönüm noktasıdır. FC 24 gelişiminin kalbinde yer alan yenilik, özgünlüğe olan bağlılıkla birleştiğinde kapsamlı, gerçekçi ve her şeyden önce taraftarlarımızın merkezinde olduğu bir topluluk yaratan benzersiz bir futbol deneyimi sunuyor" ifadelerini kullanıyor.

        EA SPORTS FC 24'ün lansmanı, bu hafta başında gerçekleşen EA SPORTS FC Mobile'ın lansmanıyla aynı zamana denk geliyor ve her iki oyunun da, video oyunlarıyla desteklenen yeni ve özgün futbol deneyimleri yaratıp büyütecek EA SPORTS FC platformunun temelini attığı belirtiliyor. EA SPORTS FC'nin nihai hedefi, konsol, mobil, çevrimiçi ve e-spor ürünleri aracılığıyla 1 milyar küresel hayrana ulaşmak; interaktif futbolu tanımlamada 30 yıllık bir geçmişe sahip olmak ve kapsayıcılık, yenilikçilik ve özgünlük üzerine kurulu, taraftarların öncelikli olduğu bir geleceğe liderlik etmek.

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        Yeni oyunda, LALIGA EA SPORTS, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, CONMEBOL Libertadores, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Barclays Kadınlar Süper Ligi ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki en büyük kulüp ve liglerden oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

        HYPERMOTIONV TEKNOLOJİSİ İLE DAHA GERÇEKÇİ

        Oyuna çok aşina olmayan, dışarıdan bakan oyuncular ilk etapta bir önceki ile aynı olduğunu düşünse de FC 24'te kullanılan yeni teknolojiler önceki nesillerine göre esas farkları sunuyor. Yeni üç teknolojiyle güçlendirilen seride gerçekçilikte bugüne kadarki en büyük sıçramanın gerçekleştirildiği vurgulanıyor. HyperMotionV*, 180'den fazla üst düzey maçın hacimsel verilerini kullanarak gerçek futbolun akışkanlığını aktarırken, gerçek dünyadaki Opta verileri ve diğer kaynaklardan alınan verilerle optimize edilen Oyun Stilleri (PlayStyles), oyuncuları özel kılan yeteneklerini öne çıkarmak için genel reytinglerin ötesine geçerek sporculara benzeri bir görüntü de katıyor. Geliştirilmiş Frostbite oyun motoru, oyundaki her anın futbola daha çok benzemesi ve hissettirmesi için en ince ayrıntıları işliyor.

        KADIN FUTBOLU ULTIMATE TEAM'DE

        Kadın futbolu, altı yeni lig ve yeni kadro oluşturma fırsatlarıyla dolu bir dünya sunarak, bir yılda Ultimate Team’e gelen en büyük yenilik oldu. 19.000’den fazla lisanslı oyuncudan oluşan yetenek havuzuyla, kullanıcıların kulübüne ekleyebileceği ve takımını oluşturabileceği yeni İkonlar, Kahramanlar ve erkek ve kadın futbolunun üst düzey yetenekleri futbol fanatiklerine kendine özel bir takım kurma imkanı sunuyor.

        Kadronuzu sevdiğiniz futbolcuların etrafında oluşturmanın yeni bir yolu olan Ultimate Team Evolutions aracılığıyla, kulübünüzdeki oyuncular ilk kez geliştirilebilir bir halde sunuluyor. Evolutions kriterlerine uyan oyuncuları seçerek bireysel becerilerini, Oyun Stillerini ve genel derecelendirmelerini geliştirmek için bir dizi hedefi tamamlayabiliyorsunuz.

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