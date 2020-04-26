26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının perakende sektöründe dengeleri altüst ettiğini, e-ticarette 5 yıl sonrası için öngörülen hedeflerin bir yılda yakalanabileceğini söyledi.
Öncel, firmaların alt yapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrası perakende ticaretin yeni normaline göre yapmalarını önerdi.
Salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında kategorilerine göre yüzde 10 ile yüzde 34 oranında artış olduğunu bildiren Öncel, şunları söyledi:
"Tüketicilerin online alışveriş sitelerinde vakit geçirme oranları salgın öncesine göre yüzde 19 arttı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu olan 11 - 12 Nisan tarihlerinde markaların online satışları ortalama yüzde 14 artış gösterdi. En dikkat çekici sonucu ise ilk kez online alışveriş yapanların oranındaki artışta görüyoruz. Araştırmaya göre müşterilerin yüzde 37.4´ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor."
"Salgın döneminin sonuna kadar milyonlarca yeni tüketici internet üzerinden alışveriş ile tanışmış olacak. Online satışta 5 yıl sonrası için planlanan hedefe bir yıl sonra, yani 2021´de ulaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu gerçekten hareketle firmalarımızın alt yapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrasında oluşacak perakende ticaretin yeni normalini göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz."
GELİNLİK GÖZDEN DÜŞTÜ
Akinon´un araştırmasına göre salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yapboza (puzzle) oldu. Salgın döneminde yapboz satışları yüzde 1438 arttı. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi. Salgın döneminde giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımı ilk sırada yer aldı. Pijama takımının ardından yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı.
Gözden düşen ürünler arasında ise şemsiye, abiye ve gelinlik ilk üçü paylaştı. Salgının etkili olduğu dönemde online şemsiye satışları yüzde 92, abiye satışları yüzde 75, gelinlik satışları ise yüzde 70 azaldı.
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