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        Haberler Bilgi Yaşam E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 2024 2. dönem not ve devamsızlık girişi e-Okul öğretmenlere kapandı mı?

        e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 2. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişi kapandı mı?

        Öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi araştırılıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla sona eriyor. Okulların kapanmasına artık sayılı günlerin kalmasıyla "e-Okul ne zaman kapanıyor?" sorusu araması sıklaştı. İşte, MEB 2024 e-Okul kapanma tarihi hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:03
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        • 1

          e-Okul kapanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Haziran itibarıyla karnelerini alacaklar. Üç ay sürecek yaz tatili heyecanla beklenirken gözler "e-Okul ne zaman kapanıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

          Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

          Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişleri karne gününden yani 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

          E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

          E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

          Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

          E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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